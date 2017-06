De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft maandag een explosief van een pinautomaat in Berkel-Enschot afgehaald. De bom was bevestigd aan een geldautomaat van de Rabobank in winkelcentrum Eikenbosch. EOD-experts hebben volgens de politie het explosief verwijderd en brengen het elders tot ontploffing. Uit voorzorg was de straat waar het bankfiliaal ligt urenlang afgesloten.