EOD blaast 170 kilo illegaal vuurwerk op

Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben vorige week in Zwolle een partij van 170 kilo illegaal vuurwerk weggehaald en elders opgeblazen. De politie meldt vrijdag dat de partij is gevonden in een woonwijk.

Tot nu toe zijn vijf mensen aangehouden op verdenking van het bezit en de handel in het vuurwerk dat werd gevonden in een opslagruimte aan de Van den Tyverbelt. Daartussen zat veel zwaar vuurwerk waar ook nog mee geknutseld was. Een deel van het vuurwerk was volgens de politie zo gevaarlijk dat het niet meteen vervoerd kon worden.

Het zware vuurwerk is door de EOD naar een zogenoemde springlocatie gebracht, waar experts het afgelopen vrijdag met een gecontroleerde ontploffing onschadelijk hebben gemaakt.