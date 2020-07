EOD bij pinautomaat Arnhem na poging plofkraak

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vrijdagochtend in Arnhem opgetrommeld na een poging tot een plofkraak. Het lijkt er volgens een politiewoordvoerder op dat een explosief is vastgemaakt aan een pinautomaat en de EOD gaat kijken hoe die veilig kan worden verwijderd.

Het gaat om een pinautomaat bij een bank aan de Kronenburgsingel. Aangezien er geen woningen in de buurt zijn, zijn ontruimingen niet nodig.

De politie is ondertussen op zoek naar twee mannen die zijn gevlucht op een scooter.