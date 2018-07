EO voert met spotjes actie tegen bezuinigingen

De Evangelische Omroep (EO) komt in actie tegen de voorgenomen bezuinigingen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Onder de slogan ‘Juist nu het er op aankomt’ start de EO maandag een campagne op tv. De omroep pleit voor het behoud van zijn geloofsprogramma’s.

De tv-spotjes, tijdens de STER-reclameblokken, moeten kijkers overhalen voor een tientje per jaar lid te worden van de omroep. Volgens omroepdirecteur Arjan Lock is die steun hard nodig nu de NPO wil snijden in programma’s zoals Adieu God?, De kist, Ik mis je en De verandering.

De programma’s zijn nu nog wekelijks op televisie te zien. Aanleiding voor de maatregelen zijn de dalende reclame-inkomsten. De publieke omroep krijgt volgend jaar ruim 60 miljoen euro minder van minister Arie Slob (Media).