EO-jongeren in trui gaan zingen op station

Christelijke jongeren gaan donderdag zingen op het Centraal Station van Utrecht. Dat gaan ze doen gehuld in hun speciale Beam-trui, genoemd naar het jongerenmerk van de Evangelische Omroep. Zo’n 170 jongeren hebben gezegd eind van de middag mee te komen zingen, rond de stationspiano.

Beam staat in dit geval voor lichtstraal. De organisatie wil de wereld iets lichts laten zien, en iets positiefs laten horen. De NS weet van het initiatief. Liedjes die in elk geval op het programma staan zijn You Say van Lauren Daigle en Shackles van Mary Mary.