EO Duidelijk kritiseert tv-programma’s in blog

De beweging EO Duidelijk gaat met een nieuw blog aandacht vragen voor EO-programma’s die volgens haar in strijd zijn met de grondslag en het doel van de omroep.

In het eerste blog reageert EO Duidelijk op de uitzending van het programma Het Vermoeden op 9 juni. „Hierin werd een multireligieus geloof verkondigd dat haaks staat op het Evangelie van Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven”, meldden de initiatiefnemers woensdag.

EO Duidelijk werd in september 2016 in het leven geroepen door verontruste EO-leden, onder wie ds. Marten Visser. Hij werd, evenals enkele andere betrokkenen bij EO Duidelijk, later gekozen in de ledenraad van de omroep.

Het huidige kernteam van EO Duidelijk bestaat uit zes personen, meldt woordvoerder Pieter Brands uit Urk desgevraagd. De betrokken vrijwilligers vinden het van belang dat ook buiten de ledenraad de vinger wordt gelegd bij de „vrijzinnige” koers van de EO.

„Sinds 2016 is er niets verbeterd, het gaat eerder verder achteruit”, aldus Brands, die recent in de ledenraad werd gekozen. „EO Duidelijk blijft de omroep aanspreken op haar grondslag en doel. In onze nieuwe blog zullen we programma’s analyseren die hiermee in strijd zijn.”

Het tweede blog zal gaan over het programma ”De kast, de kerk & het koninkrijk” dat de EO zondag uitzond. Het programma vertelt onder meer het verhaal van twee bejaarde mannen die elkaar ontmoetten op dansles bij het COC en inmiddels 65 jaar samen zijn.

eoduidelijk.blog