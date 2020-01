Entree flatgebouw verwoest door fatale flatbrand Arnhem

De fatale brand in Arnhem tijdens de jaarwisseling heeft de entree van het flatgebouw verwoest. Daardoor kunnen het trappenhuis en de lift momenteel niet worden gebruikt. In de loop van de dag komt er een noodvoorziening zodat bewoners er weer in en uit kunnen.

Voor mensen die dringend weg moeten, is er een noodoplossing; zij moeten bellen naar een nummer van de woningbouwvereniging, Vivare. Dat schrijft de woningbouwvereniging in een brief aan de bewoners. Wat die noodoplossing inhoudt, vermeldt Vivare daar niet in.

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak. De politie houdt er rekening mee dat de brand, die na middernacht ontstond in de entree van het flatgebouw, is veroorzaakt door vuurwerk.

Vivare meldt op de eigen website geschrokken en aangedaan te zijn. „Onze eerste betrokkenheid en zorg gaat uit naar de direct betrokkenen en de bewoners van deze flat.”

In de brief aan de bewoners schrijft directeur Eric Angenent van de woningbouwvereniging zich goed te kunnen voorstellen ze geschrokken zijn en vragen hebben. De woningbouwvereniging organiseert binnenkort samen met de gemeente en de politie een bijeenkomst.