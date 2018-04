Enthousiasme voor kampeervakantie neemt toe

Steeds meer mensen raken enthousiast voor een kampeervakantie, merkt de ANWB. In de eerste drie maanden van dit jaar is de verkoop van campers met 33,7 procent gestegen en die van caravans groeide met 12,7 procent. Het aantal boekingen op de kampeersite van de ANWB voor de meivakantie, het hemelvaartweekend, Pinksteren en zomervakantie nam met 10 procent toe ten opzichte van een jaar geleden.

Volgens de ANWB telt Nederland 3,5 miljoen actieve kampeerders die met elkaar goed zijn voor 5,2 miljoen vakanties op de camping. Daarvan werden 2,5 miljoen kampeervakanties in eigen land doorgebracht en ongeveer 2,7 in het buitenland. Populaire kampeerlanden zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België en Kroatië.

Er komen steeds meer gespecialiseerde campings, weet de ANWB. De soorten lopen uiteen van back to basic tot zeer luxe. „Kampeerders zoeken steeds meer een camping die aansluit bij wie ze zelf zijn, die past bij hoe zij in het leven willen staan. De kampeerplaatsen zullen zich verder specialiseren. Denk aan de surf-, yoga-, schilder- of kookcamping.”

De toeristenbond ziet ook een trend waarbij jonge kampeerders kiezen voor een vakantie waarbij ze compleet offline kunnen zijn. Geen laptop, tablet of smartphone, maar nieuwe ervaringen buiten de virtuele werkelijkheid. Oudere kampeerders kiezen er juist voor om tijdens hun vakantie online te blijven. Met gratis wifi kunnen ze contact houden met kinderen en kleinkinderen.

Ook trendy is het ecologisch verantwoord kamperen. Aanbieders van accommodaties komen met zwembaden verwarmd met zonne-energie, recycling van afvalwater, gescheiden afvalinzameling of caravans die zelf energie opwekken.