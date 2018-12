„Ent alle 14-jarigen in tegen meningokokken”

De Gezondheidsraad adviseert om alle baby's en alle 14-jarigen in te enten tegen meningokokken type W. Dit advies brengt het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van volksgezondheid volgens het AD woensdag naar buiten. De bacterie maakte dit jaar bijna honderd Nederlanders ernstig ziek, van hen overleden 21 mensen.

Dit jaar kreeg al een deel van de tieners tussen 14 en 18 jaar een oproep om zich te laten vaccineren tegen meningokokken type C en W. De Gezondheidsraad vindt dat die prik in het Rijksvaccinatieprogramma moet worden opgenomen. Niet alleen voor álle 14-jarigen, maar ook voor álle baby's.

„Type W is een relatief agressieve bacterie. Dat was aanleiding voor noodvaccinaties. Maar we nemen dit serieus genoeg om daar nu structureel tegen te vaccineren”, zegt voorzitter van de Gezondheidsraad Pim van Gool.

De prik tegen type W is volgens de raad „effectief”, „geeft weinig bijwerkingen” en „zorgt voor groepsbescherming”.