Enschede toont overzicht portrettist Tischbein

In het Rijksmuseum Twenthe is vanaf 7 september een overzichtstentoonstelling te zien van de ‘romantische revolutionair’ Johann Friedrich August Tischbein. Hij geldt als de belangrijkste Duitse schilder van de romantische revolutie aan het einde van de 18e eeuw.

Tischbein (1750-1812) vereeuwigde vorsten en vooraanstaande burgers in Duitsland, Nederland en andere landen. Zo lukte het hem stadhouder Willem V en diens gezin te schilderen, destijds het hoogst haalbare voor een portrettist. Hij probeerde mensen af te beelden zoals ze waren, in plaats van wat ze maatschappelijk voorstelden - het innerlijk in plaats van het uiterlijk en dan het liefst in een huiselijke en ongekunstelde setting. Het streven naar echtheid en natuurlijkheid was een kenmerk van de Romantiek.

Dit is de eerste grote overzichtstentoonstelling die in Nederland aan Tischbeins werk wordt gewijd. Een eerdere expositie, in 1987 in het Patriciërshuis in Amsterdam ter gelegenheid van een lustrum van studentencorps ASC/AVSV, was kleiner van opzet en toonde vooral Nederlandse portretten. De expo in Enschede heeft ook veel werk uit Duitsland en kan bovendien bogen op twaalf schilderijen uit de collectie van Paleis Het Loo, dat momenteel wordt gerenoveerd.

De expositie loopt tot en met 19 januari.