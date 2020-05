Enschede luidt klokken voor herdenking vuurwerkramp

In Enschede luiden volgende week woensdagmiddag alle kerkklokken om de vuurwerkramp te herdenken. Het is die dag precies twintig jaar geleden. Door brand en explosies in een vuurwerkopslag midden in een woonwijk kwamen toen 23 mensen om het leven en raakten bijna duizend andere mensen gewond. De wijk Roombeek werd compleet verwoest.

De herdenking zou dit jaar groter zijn dan andere jaren, maar dat kan vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet doorgaan. In Enschede mogen de vlaggen op 13 mei wel de hele dag halfstok hangen. Het klokgelui begint om 15.25 uur, het moment dat de centrale bunker van de vuurwerkopslag twintig jaar geleden explodeerde.

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede en de voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp leggen woensdag een krans bij het monument op de Lasonderbleek in de wijk Roombeek. Anderen mogen daar en bij het kindermonument in de wijk ook de hele dag bloemen leggen, maar moeten daarbij wel afstand houden van elkaar.