Enquête onder reformatorische vrouwen over kinkhoestprik

GGD Gelderland-Zuid en het Radboudumc gaan onderzoek doen naar de besluitvorming onder reformatorische vrouwen over kinkhoestvaccinaties tijdens de zwangerschap.

In de loop van 2019 zal deze vaccinatie aan alle zwangeren worden aangeboden. De prik zorgt ervoor dat de zwangere antistoffen aanmaakt. Daardoor is de baby de eerste maanden na de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Kinkhoest is met name gevaarlijk voor pasgeboren zuigelingen. In het onderzoek wordt ook ingegaan op de BMR-prik (tegen bof, mazelen en rodehond) die voor of na de zwangerschap gegeven kan worden als een vrouw nog niet beschermd is tegen rodehond.

Vrouwen in de leeftijd van 18-40 jaar die aan het onderzoek willen deelnemen, kunnen online een vragenlijst invullen. Daarin wordt gevraagd hoe zij een besluit denken te nemen over al of niet vaccineren tijdens de zwangerschap en wat zij nodig hebben om zo’n besluit te kunnen nemen, aldus onderzoeker dr. Helma Ruijs.

De GGD en het Radboudumc deden eerder onderzoek naar acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte. Naar aanleiding daarvan is samen met de NPV de brochure ”Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid” uitgebracht.

>>onderzoekvaccinatie.nl