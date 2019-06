De politie heeft in een loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. De bijna 45.000 liter aan drugsafval was opgeslagen in grote vaten. Volgens de politie is het voor zover bekend de grootste hoeveelheid drugsafval die op één plek is aangetroffen in Nederland.

Het afval is waarschijnlijk afkomstig van een laboratorium voor synthetische drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie heeft onderzoek gedaan. Er is nog niemand opgepakt.