Enorme rookzuil door brand kippenstal Heythuysen

Door een grote brand in drie grote kippenstallen in het Limburgse dorp Heythuysen is een enorme rookzuil ontstaan. Die is volgens de brandweer tot in het tientallen kilometers zuidelijker gelegen Sittard te zien.

De brandweer kreeg de melding van de zeer grote brand rond 16.30 uur en rukte met groot materieel uit. Volgens de brandweer staan drie enorme loodsen in brand. In de loodsen waren renovatiewerkzaamheden gaande. Er zitten geen kippen in.

De brandweer probeert overslaan van het vuur naar het naastgelegen woonhuis te voorkomen. Volgens een woordvoerder van de brandweer raakte niemand gewond.