Enorm reisinformatiescherm onthuld op station Rotterdam

Op het Centraal Station van Rotterdam is woensdag een enorm reisinformatiescherm in gebruik genomen. Het scherm van 9.5 bij 1.80 meter werd onthuld door NS en ProRail. Reizigers kunnen nu in een oogopslag alle vertrektijden en reisadviezen zien. De stations van Den Haag en Utrecht krijgen in de toekomst ook zo’n scherm.

„Dit XL-reisinformatiescherm is een lang gekoesterde wens van onze reizigers”, zegt NS-bestuurder Marjan Rintel. „Het is een extra houvast voor reizigers, naast de kleinere overzichtsborden op het station en natuurlijk de informatie in de NS-app.” Het nieuwe scherm hangt voor de poortjes bij het Service Center aan de centrumzijde van het station.

Op station Den Haag Centraal is een dergelijk XL-reisinformatiescherm beschikbaar op 6 januari. De afmeting van dat bord is 7 bij 2 meter. Het scherm op Utrecht Centraal komt er zodra de vergunning rond is.