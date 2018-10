De gemeenteraad van Enkhuizen heeft Eduard van Zuylen voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente.

Van Zuylen was tot vorig jaar waarnemend burgemeester van Franekeradeel en daarvoor burgemeester van Menterwolde. Hij is tegenwoordig politiek ongebonden, eerder was hij lid van GroenLinks.

De verwachting is dat de 56-jarige Van Zuylen eind volgende maand als burgemeester van Enkhuizen aan de slag gaat.