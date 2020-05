Enkele straten Hoensbroek ontruimd en afgezet om gaslek

De hulpdiensten hebben donderdagmiddag groot alarm geslagen om een gaslek in Hoensbroek, gemeente Heerlen. Straten werden afgezet en tientallen woningen ontruimd.

Het gaslek ontstond rond 15.40 uur door graafwerkzaamheden in de Hoofdstraat in het Limburgse stadje. Daarom moest volgens de brandweer een groot aantal woningen worden ontruimd in de Hoofdstraat en de Oude Kapelaniestraat. Bewoners zijn opgevangen in een vlakbij gelegen buurtcentrum.

Rond 17.15 uur meldde de brandweer dat de toevoer naar de gasleiding is afgesneden. Het gas dat nog in de leiding zit wordt veilig tot ontbranding gebracht. „Het wordt afgefakkeld”, zei de woordvoerder van de brandweer. De omgeving wordt natgehouden. Dat affakkelen kan volgens de brandweer enkele uren duren.