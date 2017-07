In Harmelen zijn maandagmorgen uit voorzorg enkele huizen ontruimd, nadat was geprobeerd een pinautomaat op te blazen. De omwonenden van de bank zijn opgevangen in de kantine van de brandweer.

De politie laat weten dat de Explosieven Opruimingsdienst onderzoek doet bij de pinautomaat in de Kalverstraat. De pinautomaat is beschadigd. Het is niet bekend of de daders van de plofkraak geld uit de automaat hebben meegenomen.