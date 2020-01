Enkele geiten omgekomen door brand in Dongen

Een brand op een boerenbedrijf in de Noord-Brabantse gemeente Dongen heeft het leven gekost aan enkele geiten. De brand brak rond 14.15 uur uit en bedreigde in eerste instantie ongeveer 1400 geiten, die in een open stal stonden in het bedrijf dat ligt aan de Gemeenteweg in Dongen.

De brand brak uit in een berg hooi bij de stal. Zeven personeelsleden hebben meegeholpen de dieren in veiligheid te brengen en rook geïnhaleerd. Een van hen is meegenomen naar het ziekenhuis. De brand was rond 15.45 uur onder controle, meldt de veiligheidsregio, maar het kan nog lang duren voordat het smeulende hooi helemaal vonk-en vuurvrij is.