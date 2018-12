Enkele aanhoudingen rond ‘Project X’ Katwijk

De politie heeft in het Brabantse Katwijk, waar vrijdagavond een noodverordening geldt, vier mensen aangehouden: een voor belediging van een agent, twee omdat ze aanwijzingen van de politie negeerden en een omdat hij zich niet kon legitimeren. Eerder op de avond hield de politie al twee jongemannen aan voor opruiing, omdat ze mensen opriepen naar het Brabantse plaatsje Katwijk te komen voor een zogeheten ‘Project X’-feest.

Met nog eens twintig jongeren die bezig waren het feest te promoten, maar een kleinere rol leken te spelen, heeft de politie gesprekken gevoerd. „Daarin werd duidelijk gemaakt dat als ze niet stoppen met deze activiteiten, ze alsnog aangehouden worden.”

De verdachten van opruiing zijn een 20-jarige man uit Someren, die in zijn woonplaats werd aangehouden, en een 19-jarige uit Bergambacht. Hij werd in Rotterdam gearresteerd. Beiden zitten nog vast en de politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. De jongeren bij wie de politie op bezoek ging waren allemaal jongemannen van 18 tot 20 jaar.

De gevreesde wanorde is vooralsnog uitgebleven in het dorpje. ‘Project X’ is een berucht begrip sinds de rellen en vernielingen in Haren (Groningen) van 2012. Net als toen kondigden duizenden mensen via Facebook aan dat ze wilden komen. De noodverordening die de gemeente uitvaardigde geeft de autoriteiten meer bevoegdheden om op te treden.

Er zijn veel politiemensen aanwezig, onder meer te paard. Bij invalswegen houden agenten controles. Ze vragen met welk doel mensen naar Katwijk zijn gekomen. Wie het dorp in wil, moet zijn identiteitsbewijs tonen.

„Er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk”, benadrukt burgemeester Wim Hillenaar.