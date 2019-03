Enkelband voor verdachte ongeval met 2 doden

De 19-jarige man uit Kloetinge die ervan wordt verdacht dat hij in oktober vorig jaar in Goes twee fietsers doodreed, komt met een enkelband vrij. Door de aanrijding kwamen een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië om het leven. Het stel overleed ter plaatse.

Uit onderzoek is gebleken dat de jonge man ruim vier keer zoveel alcohol in zijn bloed had als is toegestaan voor een beginnende automobilist. De man heeft huisarrest, behalve als hij naar de behandeling gaat die de rechtbank in Middelburg hem heeft opgelegd. Hij mag geen alcohol of drugs gebruiken.

De rechtbank besloot tot het schorsen van de voorlopige hechtenis om de jonge leeftijd van de verdachte en omdat hij spijt heeft betuigd.