Enkelband voor terreurverdachte Geleen

De rechtbank in Roermond heeft woensdag het voorarrest van de 38-jarige terreurverdachte Mohamed A. uit Geleen onder strenge voorwaarden opgeheven. Hij mag de strafzitting rond de verdenking van financieren van terrorisme thuis met een enkelband afwachten.

Openbaar Ministerie (OM) en verdediging verschilden woensdag met elkaar van mening over het doel van de Limburgse stichting Baby Care, waarvoor de verdachte actief was. Volgens de verdediging haalde de stichting geld op om in oorlogsgebied in Syrië mensen in nood te helpen. Maar volgens het OM werd het geld gebruikt voor het financieren van terrorisme.

A. is secretaris van het bestuur van de Al Houda Moskee in Geleen. Baby Care werd vanuit de moskee opgezet. A. en de inmiddels vrijgelaten voorzitter van het bestuur werden gearresteerd na invallen in de moskee in februari 2017. Het OM verdenkt A. van deelname aan een terroristische organisatie en het financieren ervan, evenals witwassen.

A. werkte samen met de Turkse stichting Fukara Der, volgens de verdediging een internationaal erkende hulporganisatie. Volgens het OM ligt de stichting echter onder de loep bij de Turkse justitie wegens mogelijke banden met terrorisme. Het OM heeft Turkije gevraagd om meer informatie over Fukara Der.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Tot die tijd mag A. thuis blijven. Hij mag de moskee in Geleen niet in en er niet langer optreden als secretaris en hij mag Nederland niet verlaten. Hij mag niet doorgaan met wervings- en hulpverleningsactiviteiten en moet zijn paspoort inleveren.

De rechtbank ging akkoord met het verzoek van de verdediging om nog drie getuigen te horen: twee medewerkers van de Belastingdienst en een werknemer van Fukara Der.

Het opheffen van het voorarrest gaat op 23 mei in. Dat heeft te maken met het voorbereiden van de enkelband.