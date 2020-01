Enige Nederlandse Van Eyck naar België

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam leent zijn schilderij van Jan Van Eyck, het enige in een Nederlandse collectie, uit aan België. Vanaf zaterdag is De drie Maria’s aan het graf te zien in het Museum voor Schone Kunsten Gent op de tentoonstelling Van Eyck - een optische revolutie.

Het werk, dat uit 1425-1435 stamt en zeven jaar geleden werd geconserveerd, is om het belang en ook om de kwetsbaarheid ervan niet eerder uitgeleend.

De drie Maria’s aan het graf was ooit onderdeel van de collectie van Daniel George Van Beuningen, die het in Londen op de kop tikte voor 250.000 Britse pond. Hij deed een zeer belangrijke aankoop, aldus Boijmans-conservator Friso Lammertse: „De weergave van licht en schaduw en het prachtige landschap laten zien welke revolutie Van Eyck aan het begin van de vijftiende eeuw in de schilderkunst teweegbracht. Niet voor niets is het paneel gekarakteriseerd als het belangrijkste Vlaamse schilderij uit de vijftiende eeuw in Nederlands bezit.”

Van Van Eyck zijn circa twintig werken bewaard. Meer dan de helft daarvan zal in het Gentse museum te zien zijn. Speciaal voor de tentoonstelling, die tot en met 30 april duurt, worden dertien museumzalen volledig heringericht. Om ‘Van Eycks optische revolutie’ duidelijker te maken worden zijn schilderijen getoond naast die van tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

De Belgen hebben 2020 uitgeroepen tot Van Eyck-jaar, nadat ze 2018 tot Rubens-jaar maakten en 2019 tot Brueghel-jaar. Museum Boijmans Van Beuningen is gesloten wegens een verbouwing. Intussen wordt de collectie zoveel mogelijk elders getoond.