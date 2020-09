Engelse zeeberen om gevolgen lockdown naar dierenpark Friesland

Dierenpark AquaZoo in Leeuwarden heeft deze week drie zeeberen gekregen uit de Engelse dierentuin Living Coasts in Torquay. De Britse dierentuin heeft de lockdown vanwege de corona-uitbraak in Engeland niet overleefd en is gesloten.

Zeeberen komen in dierentuinen niet veel voor. In heel Europa leven maar 25 zeeberen in een park. De dieren zijn verwant aan de veel vaker voorkomende zeeleeuwen, maar hebben oorschelpen en kunnen op vier flippers lopen. De zeeberen eten vooral vis, maar ook kreeft, garnalen en inktvis.

AquaZoo had al twee zeeberen. De Friese groep bestaat nu uit vier vrouwtjes en een man. Het dierenpark hoopt met de zeedieren te kunnen gaan fokken. Zeeberen kunnen tussen de 12 en 30 jaar oud worden.