Engels weg als rector magnificus in Rotterdam

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rutger Engels, legt zijn functie met ingang van volgend jaar neer. Hij blijft er wel hoogleraar. Er wordt een interim-rector aangesteld, Frank van der Duijn Schouten.

De coronacrisis heeft Engels, volgens een verklaring van de universiteit, aan het denken gezet over de vraag waar hij het best zijn bijdrage en inzet kan leveren.

„Ik kwam voor mijzelf tot de conclusie dat er een enorme noodzaak is tot verbetering van beleid en interventies op het gebied van geestelijke gezondheid van met name jongeren en jongvolwassenen. Ik voel mij sterk geroepen om daar juist nu mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Mijn kennis als hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en opgedane ervaring als voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut en als rector magnificus zullen hier bij helpen”, aldus Engels.

Hij is maar kort rector geweest, sinds medio 2018. Zijn beslissing komt volgens een woordvoerder voor velen wel onverwacht, maar is toch puur en alleen ingegeven door de wens zich weer meer bezig te houden met jongeren en geestelijke gezondheid.

De Raad van Toezicht is Engels dankbaar voor wat hij voor de universiteit heeft gedaan en noemt het spijtig dat hij zijn functie neerlegt.