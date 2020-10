Engel in geweer tegen tijdelijk verbod naar Den Haag te komen

Viruswaarheid-voorman Willem Engel gaat bezwaar maken tegen het tijdelijke gebiedsverbod dat hem voor Den Haag is opgelegd. Engel zei maandag dat hij tijdens de looptijd van het verbod niet naar Den Haag zal komen, zolang hij juridisch niet in het gelijk is gesteld.

Drie personen kregen dit weekend een tijdelijk gebiedsverbod voor Den Haag opgelegd omdat ze worden verdacht van overtreding van de Wet op openbare manifestatie en opruiing. Ze waren aangehouden na een onaangekondigde demonstratie in Den Haag tegen het coronabeleid.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben niet gemeld dat Engel onder de personen is die tien dagen niet naar Den Haag mogen komen. De Viruswaarheid-voorman bevestigde maandag zelf wel dat hij een van die personen is.

Verder zei Engel dat Viruswaarheid niet betrokken is bij een via sociale media verspreide oproep tot een landelijke staking op 29 oktober tegen het kabinetsbeleid. Hij kon nog niet zeggen of Viruswaarheid gaat meedoen. Wel noemde hij de oproep tot de staking een ’interessant initiatief”.