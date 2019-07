„Energieslurpende airco's vergeten in Klimaatakkoord”

Het Klimaatakkoord houdt geen rekening met de fors toenemende vraag naar energieslurpende airco’s in woningen. Daardoor wordt het voor Nederland moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen, schrijft het AD.

De groeiende behoefte van consumenten aan het koelen van hun huis is een blinde vlek in het Nederlandse klimaatbeleid. Dat stelt het Klimaatverbond Nederland.

„We hebben het in Nederland vooral over hoe we onze huizen gaan verwarmen zonder aardgas. Maar door betere isolatie van woningen daalt de vraag naar warmte sterk, terwijl de behoefte aan koelte juist toeneemt”, zegt woordvoerder Jan Engels van het Klimaatverbond, een samenwerking van vele tientallen lokale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen.