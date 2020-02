Energienota hoger door warmtepomp en laadpaal

Het Nederlanders elektriciteitsnetwerk is veel te zwak voor de stijging aan elektrische auto’s en warmtepompen die eraan komt. De drie grote netbeheerders zeggen in het AD dat ze miljarden moeten investeren en sluiten niet uit dat de energierekening met tientallen euro’s stijgt.

Enexis investeert dit jaar 878 miljoen euro, Liander 882 miljoen euro en Stedin 669 miljoen euro. Dat is bij deze drie grootste netbeheerders bijna een verdubbeling van de investeringen in 2015, een groot deel is nodig voor de energietransitie.

Tot 2030 moeten er 1,7 miljoen openbare laadpalen geplaatst worden, daarnaast gaan er 1,5 miljoen huizen van het aardgas af. Als die allemaal in bedrijf komen, vergt het een ongekende hoeveelheid stroom. De kabels in de grond en de transformatorhuisjes zijn te dun en te zwak om al die energie te kunnen leveren. Er wordt nu al gewerkt met laadpalen die op piekmomenten slechts de helft van het vermogen leveren om te voorkomen dat de wijktransformator het begeeft.