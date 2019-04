„Energiecontracten vaak niet rechtsgeldig”

Telefonisch afgesloten energiecontracten met consumenten zijn vaak niet rechtsgeldig. Dat bevestigt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van onderzoek gedaan door het televisieprogramma Kassa (BNNVARA).

Tussenpersonen die namens energieleveranciers telefonisch klanten overhalen tot het sluiten van een nieuw contract, handelen tegen de wet.

Volgens Kassa blijkt uit berichten en telefoongesprekken die het programma in handen heeft dat de contracten niet juist worden aangegaan. Er is geen bedenktijd en geen handtekening. Consumenten krijgen van energieverkopers per sms of e-mail een aanbod toegezonden van een bepaalde energieleverancier. De geworven klanten moeten via een antwoordknop dat aanbod bevestigen.

„De consument is in de veronderstelling dat het gaat om een offerte”, aldus Kassa, dat op NPO 1 zaterdagavond aandacht besteed aan de kwestie. „In werkelijkheid is hij een contract aangegaan met een nieuwe energieleverancier, althans, volgens de leverancier.”

De ACM erkent veel klachten over deze verkooppraktijken te ontvangen. Een nieuw contract is pas rechtsgeldig wanneer een consument dat ondertekent, of indien een e-mail naar de leverancier wordt gestuurd waaruit blijkt dat de klant een contract wil aangaan. Dat wordt de schriftelijkheidsvereiste genoemd. Pas daarna gaat de wettelijke bedenktijd van veertien dagen in.

De toezichthouder weet niet precies hoeveel illegale contracten op deze manier zijn gesloten. „We krijgen er veel signalen over, we weten dat het een groot probleem is”, zegt Jeroen Nugteren namens ACM.

Volgens de Consumentenbond worden consumenten „misleid met als enige doel om je naar de energieleverancier(s) toe te leiden waarmee zij samenwerken”.