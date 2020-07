Emotionele oproep aan automobilist die meisje (14) dood reed

Het letsel dat heeft geleid tot de dood van het 14-jarige meisje Tamar uit Marken is volgens de politie waarschijnlijk veroorzaakt door een verkeersongeluk. De tiener is waarschijnlijk aangereden, waarop de bestuurder is doorgereden.

Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude bij Monnickendam. Haar ouders hadden haar als vermist opgegeven nadat ze het huis in de nacht van vrijdag op zaterdag had verlaten.

De politie doet nog onderzoek naar vier auto’s die eerder in beslag zijn genomen en verse schade hadden. De eigenaren van de voertuigen uit Uitdam en Marken zijn gehoord, maar nog geen verdachte.

Het meisje verliet om 1.00 uur ’s nachts de ouderlijk woning. Nadat haar vermissing was gemeld, vond de politie haar rond 4.00 uur, dood. Op de dijk trof de politie remsporen aan. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie deed dinsdagavond in talkshow Op1 een dringende oproep aan de bestuurder van het voertuig zich te melden. Het is „voor ons een aannemelijk scenario is dat hij in paniek is weggegaan”, aldus de politie. Ook vraagt ze mensen die het meisje die nacht hebben gezien contact op te nemen.

Emotioneel

Trijntje Boes, de moeder van Tamar, deed in Op1 een emotionele oproep aan de dader om zich te melden. „Voel je vrij om het gewoon te melden. Verlos jezelf van het idee wat je gedaan hebt, dat verander je niet meer.”

Zolang de dader zich niet meldt, blijft ze zitten met veel onzekerheid. „Ik wil weten: heeft ze omgekeken, heeft ze gemerkt dat er een auto aankwam? Dat soort vragen. En die blijven onbeantwoord. Dat weet alleen degene die in de auto zat”, adus Boes in de talkshow.

Ze wil gerechtigheid voor Tamar. „Het was een zachtaardig kind, heel lief. Die een ander nooit wat aandeed. Ze is in de berm achtergelaten als een beest. Dit gun je haar niet.”

Ds. H. Z. Klink, predikant van de protestantse gemeente op Marken, zei in Op1 dat het voor de bestuurder die haar aanreed goed zou zijn zich te melden. Hij benadrukte dat het een persoonlijke „tragedie” voor de automobilist kan zijn. „Het is goed om met jezelf in het reine te komen.” Hij leidde afgelopen zondag de dienst waarin het meisje werd herdacht.