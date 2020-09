Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman. „Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan.”

Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus. Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid.