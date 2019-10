Emoties op buurtbijeenkomst Hengelo

Ongeveer 25 buurtgenoten van het gedode echtpaar in het Gelderse Hengelo zijn maandag aan het eind van de middag in het dorp bijeengekomen om hun gevoelens en emoties te delen. Volgens een woordvoerster van de gemeente Bronckhorst, waar Hengelo onder valt, vonden de aanwezigen „het fijn om samen te zijn en om te praten over wat er zich in het huis in de Julianalaan heeft afgespeeld. Velen reageerden geschrokken en geëmotioneerd”.

Bijna alle genodigden zijn naar de bijeenkomst in een lokale horecagelegenheid gekomen. Wie niet kon komen of niet is uitgenodigd, kan volgens de gemeente een beroep doen op Slachtofferhulp of het sociaal team van de gemeente in Hengelo. Dat team is dinsdag ook bereikbaar.

Het echtpaar werd maandagochtend dood aangetroffen in hun huis. De politie heeft een zoon van het echtpaar als verdachte aangehouden.