Emile Roemer waarnemend burgemeester Heerlen

Emile Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Roemer vervangt vanaf vrijdag burgemeester Ralf Krewinkel die door ziekte van zijn zoontje het burgemeesterschap niet kan uitoefenen.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Heerlen zijn dinsdagavond van de aanstelling van Roemer op de hoogte gesteld.

Roemer is volgens de Limburgse gouverneur Theo Bovens een zeer ervaren bestuurder en politicus. „Hij is goed bekend met de gemeente Heerlen en beschikt over een groot bindend vermogen”, aldus de provincie Limburg in een verklaring.

De 55-jarige Roemer was van 2010 tot en met 2017 partijleider en voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer.