Emile Roemer langer waarnemer in Heerlen

Emile Roemer blijft langer waarnemend burgemeester in Heerlen. Dat is nodig nu Ralf Krewinkel heeft aangekondigd niet terug te keren als burgemeester van de Limburgse stad. Roemer is bereid aan te blijven totdat een nieuwe burgemeester is benoemd, laat de gemeente Heerlen vrijdag weten.

Voormalig SP-boegbeeld Roemer werd een jaar geleden tot waarnemer benoemd nadat Krewinkel (PvdA) zich een maand eerder ziek had gemeld. Donderdag werd nog gemeld dat hij per 1 april zou terugkomen. Maar nog diezelfde dag liet Krewinkel weten op te stappen omdat was uitgelekt dat hij tijdens zijn ziekte (vergeefs) had gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in Kerkrade. Dat neemt de Heerlense gemeenteraad hem niet in dank af. Krewinkel stapt op om „gedoe” in Heerlen te voorkomen, liet hij weten.

De gemeenteraad van Heerlen gaat binnen enkele maanden een nieuwe voordracht doen voor het burgemeesterschap.