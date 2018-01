EMA: gebouw bij Sloterdijk is behelpen

Het wordt behelpen voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in het gebouw dat het volgend jaar tijdelijk in Amsterdam betrekt. Het Spark-gebouw bij treinstation Amsterdam Sloterdijk biedt maar de helft van de werkruimte die het EMA nu in Londen nog heeft, zegt directeur Guido Rasi.

Het EMA moet voor 30 maart volgend jaar van Engeland naar Nederland zijn verhuisd, omdat de Britten dan de Europese Unie verlaten. Dat vergt een dubbele verhuisoperatie, want het kantoor aan de Zuidas dat speciaal voor het geneesmiddelenbureau wordt gebouwd, is waarschijnlijk pas in november 2019 klaar.

De tijdelijke huisvesting die Nederland aanvankelijk aanbood, was onder de maat en viel af. Met het Spark-gebouw is het EMA wel tevreden, zegt verantwoordelijk minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Hij kent de omgeving naar eigen zeggen op zijn duimpje en wijst op de mooie locatie, „met geweldige verbindingen”.

Door de langgerekte, dubbele verhuizing duurt het langer voor het EMA weer als vanouds kan werken. Sommige activiteiten zullen niet uit de verf komen zolang EMA in het Spark-gebouw huist, zegt Rasi. Voor sommige bijeenkomsten moeten ze naar elders uitwijken. Maar „de kern van het werk kan doorgaan” en de omstandigheden zijn misschien soms „minder comfortabel”, maar „wel werkbaar”.

Het geneesmiddelenbureau popelt om het permanente hoofdkwartier te betrekken dat aan de Zuidas verrijst. Dat is helemaal op de wensen van het EMA toegesneden. Rasi wees er bovendien nog maar eens op dat het personeel, als het dan toch moest verhuizen, de voorkeur gaf aan Amsterdam.

Het EMA gaat vanaf 1 januari volgend jaar over naar Amsterdam. De eerste medewerkers en hun gezinnen komen naar verwachting de komende maanden al over. De gemeente helpt het personeel zijn intrek te nemen en een nieuw leven op te bouwen in de hoofdstad. Daarvoor krijgt Amsterdam 2,5 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid. Wat de huur van het Spark-gebouw Bruins kost, is geheim.

Nederland won eind vorig jaar de strijd om het EMA-hoofdkantoor, waarop ook onder andere Italië aasde.