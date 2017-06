„ELN ongeloofwaardig door ontvoering”

De ontvoering van Derk Bolt en Eugenio Follender is zeer ongelukkig, vooral omdat het om twee journalisten gaat uit een land dat helpt bij het vredesproces met de rebellenbeweging ELN. Dat zei de delegatieleider van de Colombiaanse regering voor onderhandelingen met het ELN, Juan Camilo Restrepo, donderdagochtend tegen het radiostation W Radio in Colombia.

Restrepo zei dat het ELN zijn geloofwaardigheid verspeelt door vast te houden aan ontvoering als strijdmiddel en riep op tot onmiddellijke vrijlating van de presentator van het programma Spoorloos en diens cameraman.

Het ELN en de Colombiaanse regering onderhandelen in Quito over vrede met steun van een tiental landen, waaronder Nederland.

Inmiddels wordt in de regio gewerkt aan de bevrijding van Bolt en Follender en heeft het leger zijn acties opgeschort in het gebied waar de Nederlanders zijn ontvoerd. Een delegatie van regionale overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van de katholieke kerk en het Rode Kruis haalt de Nederlanders op, zo is het idee. Omdat het gebied moeilijk toegankelijk is en geen telefonisch bereik heeft, is nog niet te zeggen wanneer dat zal zijn.

Ook de internationale journalistenorganisatie Verslaggevers zonder Grenzen heeft opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van Bolt en Follender. Zij zijn in het gebied aan de grens met Venezuela om voor Spoorloos de moeder te zoeken van een meisje dat door Nederlanders is geadopteerd.