„ELN onderzoekt verdwijning Nederlanders”

De kleine extreemlinkse guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) onderzoekt de verdwijning van twee Nederlandse programmamakers in de streek Catatumbo, in het noorden van Colombia. Het ELN meldde dit via internet zonder te bevestigen dat de twee in de macht van de groep zijn, meldden Colombiaanse media dinsdag. ELN stelt in de boodschap enkel deze zaak te willen helpen „ophelderen”.

Het ELN verstuurde daarbij ook de aanhef van een bericht van de Colombiaanse omroep RCN Radio. Dat beklemtoont dat het niet zeker is dat ELN-strijders de ontvoerders zijn. In Catatumbo wemelt het van de drugsbendes met of zonder marxistische achtergrond die de streek tot de gevaarlijkste van het land maken. Verscheidene drugskartels en drie groepen van de ‘narcoguerrilla’, het ELN, de EPL en de FARC, zijn allemaal actief in de coca-producerende regio. Ze hebben ook veel inkomsten door losgeld.

De Colombiaanse strijdkrachten gaan er vooralsnog vanuit dat Derk Bolt en Eugenio Follender van het programma spoorloos (KRO/NCRV) afgelopen zaterdag ten noordoosten van de plaats El Tarra dor het ELN zijn ontvoerd. Dat zou zijn gebeurd bij Filo de Gringo en hun ontvoerders zouden leden zijn van een eenheid die zich het Front Héctor noemt.

De Nederlandse ambassadeur in Colombia, Jeroen Roodenburg, gaat dinsdag naar het noorden van het land om zich op de hoogte te stellen, aldus Colombiaanse media.

In de hoofdsteden van Ecuador en Cuba, Quito en Havana, wordt volgens Colombiaanse media dinsdag ondertussen druk uitgeoefend op delegaties die het ELN daar heeft voor vredesoverleg met de regering.