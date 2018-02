Elke vijf minuten trein Den Haag - Rotterdam

Over zeven jaar moet er elke vijf minuten een trein rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt daarvoor ruim 300 miljoen euro uit. De verbinding is een van de drukste van het land.

De miljoenen zijn nodig om het spoor tussen de residentie en de Maasstad geschikt te maken voor acht intercity’s en zes stoptreinen per uur, in beide richtingen. Vooral tussen Rijswijk en Delft-Zuid moet nog veel gebeuren, omdat daar nu nog maar twee sporen liggen. Dat moeten er vier worden. In 2025 moet het werk klaar zijn.

Het ministerie belooft de reiziger van de toekomst „een haast metro-achtige verbinding” tussen beide steden. Dat is volgens Van Veldhoven nodig, want „het aantal treinreizigers neemt snel toe. Zeker in de Randstad, waar de bevolking de komende tien jaar met een half miljoen mensen groeit.”