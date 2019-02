„Elke tien minuten intercity tussen 9 steden”

In 2040 moet tussen negen grote Nederlandse steden elke tien minuten een trein rijden. De verbinding met Duitsland moet daarnaast sterk verbeteren, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een interview met de Volkskrant.

De staatssecretaris komt woensdag met het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, waarin voorstellen staan om het ov over twintig jaar beter te laten aansluiten op de reizigersvraag. Het aantal treinreizigers ligt tegen die tijd naar verwachting zo’n 30 tot 40 procent hoger. Daarbij moet het stimuleren van de groenere trein in plaats van de auto de CO2-uitstoot beperken.

Van Veldhoven ziet de oplossing onder meer in een ring van negen steden, Randstad, Breda, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Zwolle, waar iedere tien minuten een intercity tussen moet rijden. ProRail-topman Pier Eringa laat in een reactie in de krant weten dat het wat hem betreft nog een „tandje ambitieuzer” mag. „Eigenlijk wil je 2030 lezen waar nu 2040 staat.”