‘Elke school moet kinderen leren hoe verzoenen gaat’

Op elke school moeten kinderen leren hoe verzoenen gaat. Ze moeten leren om conflicten te herkennen en om te bemiddelen tussen de aanstichters. Dat is de manier om vrede en vrijheid te bewaren, vindt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Hij zei dat vrijdagavond bij de herdenking van de Slag om Arnhem in september 1944.

Volgens Marcouch begint elk conflict met woorden. Hij noemde als voorbeeld een brief die deze maand in Arnhem is verspreid tegen de komst van een moskee. „Een verbitterd hart spuwt woorden als gif, maar zo moeten we elkaar niet bevechten”, aldus de burgemeester.

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, riep in Arnhem op om zuinig te zijn op de democratische rechtsstaat. „Herdenken is elk jaar een wake-upcall. Kijk hoe snel het kan gebeuren dat een democratie vervalt tot een dictatuur. Onze taak is om waakzaam te zijn en bij onrecht in verzet te komen”, zei zij.

Arnhem bleef na de mislukte slag om de Rijnbrug totaal verwoest achter. Het duurde ruim 25 jaar om de stad weer op te bouwen. „De krachtsinspanningen voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog moeten we ook herdenken. Want die laten zien waartoe Nederland als samenleving in staat is als de nood hoog is”, aldus Verbeet.

De herdenkingen van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden, waar de Slag om Arnhem deel van was, hebben dit weekeinde allemaal in besloten kring plaats vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.