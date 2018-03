Elke PVV-lijst komt in de raad

In elke gemeente waar de PVV van Geert Wilders meedoet, komt de partij in de raad. De partij staat op 74 zetels, en dat kunnen er nog een paar meer worden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen de partij van Geert Wilders alleen meedeed in Den Haag en Almere won de partij zestien zetels.

De PVV deed woensdag mee in dertig gemeenten. Van 28 gemeenten zijn de uitslagen bekend. De partij zakte in Almere van negen naar zeven zetels en in Den Haag van zeven naar twee. Maar daar staat tegenover dat de PVV in Nissewaard (Spijkenisse en omstreken) vanuit het niets vijf zetels pakte. In Rucphen kreeg de partij naar verhouding de meeste stemmen: 20,3 procent. Dat leverde vier zetels op. Datzelfde aantal behaalde de partij in Terneuzen en in Wilders’ geboortestad Venlo. In Rotterdam won de PVV twee zetels. Ook in steden als Zaanstad, Enschede, Zoetermeer, Arnhem, Maastricht en Den Bosch kwam de partij in de gemeenteraad.

Utrecht heeft alleen een tussenstand, en daarin staat de PVV op één zetel, en in Stichtse Vecht lijkt de PVV volgens een voorlopige uitslag twee zetels te krijgen.