Elf woningen in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg zijn vrijdagochtend enkele uren ontruimd geweest vanwege een gaslek. Het lek aan de Uiterdijksehof was volgens de brandweer ontstaan doordat bij graafwerkzaamheden een leiding werd kapotgetrokken.

Doordat het bijna windstil was en de lekkage in een hofje was, bleef het gas „redelijk” hangen, zei een brandweerwoordvoerder. Netbeheerder Liander heeft de lekkage inmiddels verholpen. Na controle van hun woningen kunnen de bewoners weer terug.