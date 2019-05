Elf vuurwapens ingeleverd in Helmond

Tijdens de inleverweken in het Brabantse Helmond zijn elf vuurwapens en daarnaast nog een kleine twintig andere schietwapens of wapens die daarop lijken, ingeleverd. Dat maakte de gemeente bekend.

Naast vuurwapens ging het om luchtdrukwapens en alarmpistolen. Verder zijn tientallen steek-, stoot- en slagwapens afgegeven, zoals messen, sabels, boksbeugels en katapulten.

Onder het mom ‘Zonder straf van je wapen af’ riep de politie in Helmond vorige maand mensen op om illegale wapens in te leveren. De actie werd ingesteld na conflicten in de criminele sfeer gerelateerd aan de drugswereld en een schietpartij waarbij twee meisjes geraakt werden door rondvliegende kogels.

Bij die schietpartij in januari raakte een 2-jarige peuter gewond aan haar been en een 15-jarig meisje aan haar arm. Ze waren in de buurt van een auto die onder schot werd genomen. Ook in februari vonden in de Brabantse stad twee schietincidenten plaats waarbij mensen gewond raakten.