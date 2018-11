Elf ton hasj op Nederlands jacht

Op een Nederlands zeiljacht dat bij Sicilië voer, is 11 ton hasj gevonden. De twee mensen aan boord zijn opgepakt. Volgens de Italiaanse douane komen zij uit Bulgarije en zijn ze ongeveer 40 jaar oud. Het jacht, de Leucothea, is in beslag genomen.

Volgens de Spaanse politie was het jacht vertrokken uit Melilla, een Spaanse stad die aan Marokko grenst. Voor de kust van Algerije kreeg het zijn smokkellading. Die werd met snelle bootjes vanaf het vaste land gebracht. Daarna stak de boot over richting Italië. Bij Sicilië werd het jacht onderschept.

De drugs zaten verstopt in 407 jutezakken. Vermoedelijk was de lading bestemd voor Oost-Europa. Daar had de hasj ongeveer 100 miljoen euro kunnen opleveren, aldus de Italiaanse autoriteiten.