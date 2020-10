Elf overlastgevers krijgen coronaboete in Tilburg

In Tilburg hebben elf mensen die overlast veroorzaakten een coronaboete gekregen van de politie. Dat gebeurde in de Piusstraat in de nacht van woensdag op donderdag.

Bij de politie kwamen omstreeks 02.50 uur meldingen binnen van overlast door harde muziek in een horecapand in de straat. De politie ging ter plaatse en hoorde inderdaad luide muziek uit het pand komen. Toen agenten het gebouw binnengingen, troffen ze daar een elftal aanwezigen aan. Meerderen gebruikten lachgas en de coronaregels werden niet in acht genomen.

Alle bezoekers hebben een coronaboete gekregen. De gemeente bleek de vergunning op het horecapand recent al te hebben ingetrokken.