Elf mannen vervolgd voor ontucht minderjarige

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt elf mannen voor ontucht met een minderjarige jongen. Onder hen is ook de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket. Deze Vincent L. werd vorig jaar al ontslagen.

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt. Het OM verdenkt de mannen van ontucht tegen betaling.

De oud-hoofdofficier staat in Den Haag terecht. De rest in Amsterdam. De reden dat L. bij een andere rechtbank moet verschijnen, is volgens het OM om de „schijn van bevoordeling of benadeling” te vermijden.

Tijdens het onderzoek, dat bijna klaar is, zijn de woningen van alle verdachten doorzocht waarbij telefoons en zogenoemde digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen.

Eerder werd de zaak van een 61-jarige verdachte geseponeerd.