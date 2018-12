Elf jaar geëist voor doodslag met vuisthamer

Tegen een 65-jarige Zoetermeerder is elf jaar cel geëist omdat hij zijn echtgenote in haar slaap met een vuisthamer zou hebben gedood. De 53-jarige Oostenrijkse vrouw lag op de bank te slapen toen Aldert P. toesloeg, bekende hij.

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de rechtszitting in Den Haag tegen P. dinsdag over een „zinloze, wrede en onbegrijpelijke daad”. P. verklaarde zelf in eerste instantie dat het stel financiële problemen had en het uitgavepatroon van de vrouw hem de keel uithing. Hij zou hebben gehandeld uit opgekropte frustratie. Toch waren er volgens het OM geen extreme schulden en bovendien had de vrouw zelf een fulltime baan.

Het OM verwijt het P. dat hij zijn vrouw in weerloze staat heeft doodgeslagen. „Ze heeft de aanval totaal niet zien aankomen, laat staan dat ze zich daartegen heeft kunnen verweren. Waarom ze dood moest, is een raadsel.”

De uitspraak is op 20 december.