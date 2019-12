Elf jaar geëist in cold case Thailand

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 49-jarige Bert den D. elf jaar de gevangenis in voor de doodslag op zijn echtgenote in Thailand in 2007. Den D. ontkent ten stelligste.

De moeder van het Maleisische slachtoffer verklaarde woensdag voor de rechtbank in Den Haag dat haar dochter de dag voor haar verdwijning vertelde dat zij met haar zoon terug naar Maleisië zou gaan, omdat Den D. haar mishandelde. In een volgens de aanklager „ronduit griezelig” telefoongesprek zou het slachtoffer gezegd hebben dat als zij daar binnen een week niet zou arriveren, haar moeder de politie moest bellen.

Een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast de echtelijke woning. Kort na de verdwijning vertrok Den D. met hun zoontje via Spanje naar Nederland. Een coldcaseonderzoek leidde in 2016 tot de arrestatie van Den D., die inmiddels in Benthuizen woonde.