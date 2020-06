Elf jaar cel voor dodelijke steekpartij Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft een 34-jarige man veroordeeld tot elf jaar cel, voor het doodsteken van een 22-jarige man op 2 juli vorig jaar. De steekpartij volgde op een een ruzie die de twee mannen, bekenden van elkaar, drie dagen eerder hadden gehad. De verdachte heeft betoogd dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Na de eerdere ruzie liep het tweetal elkaar tegen het lijf op Plein ’40-’45 in Amsterdam Nieuw-West. Opnieuw ontstond ruzie, waarbij het latere slachtoffer de verdachte bedreigde met een schroevendraaier. De 34-jarige man stal vervolgens een groot vleesmes bij een supermarkt. Daarmee stak hij de 22-jarige tijdens een korte worsteling in zijn buik. De man bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tegen de verdachte was twaalf jaar cel geëist. Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat het dodelijke geweld plaatsvond „op klaarlichte dag, op een drukke plek in de stad”.

Van zelfverdediging was volgens de rechtbank geen sprake, omdat de verdachte ook had kunnen weglopen. „In plaats daarvan bleef hij het slachtoffer opzoeken, met uiteindelijk de fatale steekpartij als resultaat.”