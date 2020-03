Elf jaar cel voor dodelijke schoten op buurman

De 53-jarige Hagenaar Abdulaziz U. moet elf jaar de cel in omdat hij in januari vorig jaar zijn overbuurman Cahit Kilic in de Schilderswijk heeft doodgeschoten. Volgens de rechtbank in Den Haag was geen sprake van zelfverdediging, zoals U. beweerde. Die zei dat hij bang was voor zijn buurman en daarom een wapen droeg.

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak over een „executie op straat” en een „enorme kilheid”. De rechtbank wreef het U. aan dat hij op klaarlichte dag een vuurwapen trok bij een „schijnbaar onschuldige confrontatie”. U. dacht dat zijn overbuurman zijn gezin bespiedde. Kilic werd door drie kogels dodelijk geraakt.

De rechters verweten het U. ook dat hij na de schietpartij kwaad bleef spreken over het slachtoffer, „kennelijk in de hoop er zelf beter van te worden”. U. heeft zichzelf aangegeven bij de politie, maar nooit berouw getoond.